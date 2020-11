Tutti i silenzi del primo sabato in zona arancione a Giovinazzo (FOTO)

14 foto Giovinazzo in zona arancione

Ritorno al passato. Ritorno ad un silenzio surreale, di quelli in cui i tuoi passi sono l'unico rumore che odi per decine, centinaia di metri.Giovinazzo ha vissuto ieri il primo sabato sera in, quello di un nuovo equilibrio chiamato, forse impropriamente, coprifuoco. Dalle 22.00 alle 5.00 del mattino tutti in casa ed ombre che si allungano sotto i nuovi lampioni a risparmio energetico.La nostra cittadina si è quindi nuovamente fatta bella per nessuno o per pochissimi temerari, spesso giovani, che hanno sfidato le regole imposte dal nuovo DPCM in vigore sino al 3 dicembre prossimo.Silenzi lunghi, come in tante città pugliesi, e strade deserte. Tutto a rimarcare la nuova inesorabile avanzata di un virus subdolo che dalle nostre parti ha già fattoed ha ripreso ad instillare incertezze nelle famiglie.Giovinazzo è quindi apparsa come la vedete nei nostri scatti: ovattata in una dimensione atemporale in cui piazze, strade e parchi sono rimasti vuoti. Dache non ha conosciuto l'arrivo di auto dai comuni limitrofi; dallaprive di un qualsiasi vociare, sino a giungere inSiamo di nuovo al punto di partenza, anzi forse peggio. E non sappiamo quanto durerà questo nuovo equilibrio che ci sforziamo di trovare anche noi che abbiamo il compito di raccontarvi un presente immobile, sperando di potervi presto scrivere di un nuovo e più radioso futuro.Le foto nella galleria sotto il nostro articolo sono state scattate tra le 21.00 e le 23.00.