Primo lunedì in zona arancione: cosa si può fare e cosa no a Giovinazzo

COSA SI PUÒ E COSA NON SI PUÒ FARE IN AREA ARANCIONE

Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 16 gennaio quattro nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia che si è riunita il 15 gennaio 2021.Le ordinanze, che saranno in vigore dal 17 gennaio 2021 e scadono il 31 gennaio, collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte,, Umbria e Valle d'Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle aree gialle, arancione e rossa è la seguente, a partire dal 17 gennaio:area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Veneto, Piemonte,Umbria, Valle d'Aosta;area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.Dalle 5 alle 22 puoi muoverti solo all'interno del tuo comune (senza giustificazione), mentre dalle 22 alle 5 sono vietati gli spostamenti; sono sempre vietati gli spostamenti verso altri comuni e altre regioni; ci si può sempre recare in altri comuni per motivi di salute, lavoro o necessità (compilando l'autodichiarazione); ci si può spostare in un altro comune fino a 30 km di distanza se abiti in un piccolo comune (fino a 5mila abitanti, ma non è il caso di Giovinazzo). Non si può andare nel capoluogo di provincia. Si può sempre far rientro alla propria residenza, domicilio o alla propria abitazione.I ristoranti sono aperti esclusivamente per l'asporto dalle 5 alle 22, mentre i bar (attività prevalente) sono aperti dalle 5 alle 18 per il medesimo motivo. Consentita la consegna a domicilio senza limiti temporali.I negozi all'interno di centri e gallerie commerciali sono chiusi nelle giornate festive e prefestive; aperti, anche nelle giornate festive e prefestive, gli alimentari, le farmacie e parafarmacie oltre a tabacchi e edicole. In centro città aperti sino alle 21.00 alimentari, supermercati e negozi che vendono prodotti per igiene personale e pulizia. Chiusi centri estetici, palestre, piscine.Gli alunni delle scuole dell'infanzia andranno in presenza. Quelli delle primarie e delle secondarie di primo grado, da ordinanza regionale, possono scegliere tra Didattica Digitale Integrata e presenza. Ma i genitori devono comunicarlo previa mail ai coordinatori didattici dei singoli istituti. I ragazzi delle superiori restano in Didattica a Distanza.