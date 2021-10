Si è svolto nei giorni scorsi, nell'aula consiliare intitolato a Luciano Pignatelli il corso di formazione(Basic Life Support & Defibrillation) per chi vuole essere pronto a salvare una vita. L'iniziativa, promossa da Palazzo di Città, ha visto il coinvolgimento di, fra ufficiali, agenti e impiegati diDurante il corso, organizzato dal centro di formazione di emergenza sanitariadi Bisceglie e a cui ha partecipato anche il comandante del corpo, il maggiore, sono state svolte sessioni teorico-pratiche di apprendimento delle tecniche base di soccorso e ha permesso a tutti i partecipanti l'abilitazione alle manovre di soccorso, massaggio cardiaco e uso del defibrillatore automatico, apparecchio presente in via Cappuccini e piazza San Salvatore.Gli istruttori hanno addestrato gli agenti dela riconoscere un'arresto cardiaco e intervenire precocemente con le manovre di rianimazione cardio-polmonare e l'uso del defibrillatore in attesa del. Un corso importante per gli operatori del corpo di, i quali «necessitano di una formazione e di un aggiornamento costante in materia di primo soccorso al fine di migliorare ed elevare le prestazioni lavorative, in particolare nelle situazioni di emergenza».«Il personale dellalavora ogni giorno per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni - dicono dal Comando di via Cappuccini -. L'acquisizione di competenze in materia di primo soccorso ribadisce e implementa il nostro impegno a favore del territorio, di chi vi abita o di chi lo vive per motivi di lavoro».