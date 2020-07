La Parrocchia San Giuseppe in festa per la Madonna del Monte Carmelo

IL PROGRAMMA ODIERNO

LE NORME DA RISPETTARE E LA DIRETTA STREAMING

I giorni intensi di preparazione con la Novena e le celebrazioni eucaristiche culminano oggi con lanella data in cui la Chiesa la festeggia. E festa sarà nella, luogo in cui viene venerata con grande fede e devozione da tanti fedeli, ma lo sarà in modo sobrio e contenuto, secondo le disposizioni imposte dall'emergenza sanitaria.Le primissime messe si terranno alle ore 7.00, 8.30 e 10.00, ma si preannuncia molto frequentata la celebrazione delle 11.30, che sarà presieduta dal Vescovoe terminerà con la recita della Supplica alla Madonna. Molto attesa è anche la celebrazione delle ore 18.30, che verrà presieduta dal parrocoe durante la quale si procederà alla Vestizione di Nuovi Soci. La giornata festiva si concluderà con la messa delle ore 20.00.La chiusura ufficiale dei festeggiamenti in onore dellasarà domani, 17 luglio, quando si ricorderanno i soci defunti nel corso della messa delle 19.30 a loro suffragio.I posti occupabili saranno 95, in conseguenza della necessaria distanza da rispettare per arginare la diffusione del Covid-19. Il consiglio è quindi di recarsi nella parrocchia di via Dogali nei tempi utili per trovare un posto, in particolare per la celebrazione a cui sarà presente Mons. Cornacchia; in alternativa, la diretta della messa delle 11.30 verrà trasmessa sulla pagina Facebook