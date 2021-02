Giovinazzo è in festa da questa sera per il Beato Nicola Paglia, domenicano molto amato e venerato nella cittadina che gli diede i natali nel 1197 ed in cui visse i primi anni di vita e di fede, prima di intraprendere un percorso fatto di carità, amore e virtù donate al Signore.Il programma varato dalla parrocchia di San Domenico, guidatainizierà questa sera,con la Messa solenne presieduta da Sua EccellenzaVescovo della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi. Alla celebrazione eucaristica parteciperanno le autorità civili e militari cittadine e rappresentanze delle confraternite locali. L'accesso è regolato dalle norme anti-Covid fino ad esaurimento posti.Domenica 14 febbraio ci saranno altre messe alle 8.00, 10.00, 11.30 e 18.30, quest'ultima preceduta dalla recita del Santo Rosario e dal Triduo in onore del Beato che ebbe i natali a Giovinazzo. Programma vespertino confermato per lunedì 15 febbraio, con l'aggiunta dell'Adorazione Eucaristica a fine celebrazione, alle 19.15.Martedì 16 febbraio sarà la, come da calendario diocesano da quando Mons. Luigi Martella la istituì separandola dai festeggiamenti agostani in onore di Maria SS di Corsignano. Prevista una Santa messa alle 10.00 al mattino e poi alle 18.30 una celebrazione solenne.«Attraverso la sua fulgida testimonianza - ha scritto don Pietro Rubini - il Beato Nicola Paglia ci ricorda che i Santi sono coloro che hanno fatto spazio, nella loro esistenza, all'amore di Dio, fino alla completa trasformazione del cuore e della vita. Non c'è Santità che non si incarni in una umanità concreta».