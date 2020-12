La lista civica La Nostra Città Giovinazzo ha scelto: sarà in coalizione col centrosinistra

Accordo fatto. La lista civica La Nostra Città Giovinazzo, alle prossime elezioni amministrative, sarà in coalizione con il centrosinistra.L'annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore da parte del leader,già comandante della locale Stazione dei Carabinieri, nonché ex candidato sindaco del centrodestra alle elezioni del 2012 (è lui in foto, ma con lui c'è un ampio gruppo di lavoro, ndr). Una scelta di campo precisa che porta questo nuovo soggetto a correre insieme a PrimaVera Alternativa e probabilmente al Partito Democratico e Sinistra Italiana, se non vi saranno sconvolgimenti nei prossimi mesi.La listaha come tema fondamentale del proprio programma la salvaguardia ambientale e Galizia ci ha anticipato che, rispetto alle amministrative del 2017, la compagine da lui guidata avrà un ampio rinnovamento generazionale.«In questi anni di mal governo cittadino, gli interessi generali del bene comune sono stati assolutamente accantonati, il lavoro e lo sviluppo economico sono rimasti, la politica ambientale è stata ignorata, l'arte e la cultura cittadina non sono state valorizzate al meglio se non con lo svolgimento di eventi spot - è la posizione del gruppo guidato da Antonio Galizia - . Pertanto la nostra azione politica è stata di controllo, prima, e di opposizione, dopo, all'Amministrazione Depalma.Dopo 10 anni di Amministrazione Depalma e della sua squadra - continua la nota -, siamo ancora più fortemente convinti che Giovinazzo abbia bisogno di un reale cambiamento per una Città nuova. Ed è per ciò che, che in questi anni ha saputo, con forza e determinazione, contrastare il malgoverno e la cattiva gestione del bene comune e degli interessi dei cittadini di Giovinazzo.Siamo pronti - concludono da LNC - ad, che possa porsi l'obiettivo di costruire una coalizione politica aperta e larga con l'impegno di tanti».Con questa primissima scelta di campo è di fatto partita la campagna elettorale per le elezioni amministrative 2022. Il nostro auspicio è che i contenuti e non le diatribe personali tornino ad essere il centro del dibattito politico cittadino.