La grande festa della Parrocchia Immacolata - FOTO

L'8 dicembre scorso la celebrazione in chiesa e poi la processione per le strade del popolare quartiere di Giovinazzo

7 foto Immacolata Concenzione 2024

Domenica scorsa, 8 dicembre, laha celebrato proprio la Solennità dell'Immacolata Concezione.Santa Messa al mattino, molto partecipata, officiata da. È stato un momento comunitario di intensa spiritualità, accentuata se possibile dal periodo particolare che l'intera umanità sta vivendo. La Vergine come sfondo a tutto, la Vergine come presenza benedicente e sguardo materno che veglia sulla gente di uno dei rioni più popolari di Giovinazzo.Grande la partecipazione per le vie del quartiere alla processione dell'effigie dell'Immacolata, altro momento solenne a cui però si è mescolata la sensazione netta di una festa collettiva profonda.«La processione per le vie del quartiere ha visto una grande partecipazione, con tanti fedeli che hanno voluto rendere omaggio alla nostra amata patrona, portando nel cuore il messaggio di speranza e purezza che l'Immacolata ci dona», si legge sulla pagina Facebook della parrocchia. Ed è bello che attraverso una festa rionale si sia rinnovato l'amore delle gente per la Vergine, un legame fortissimo che cammina ancora oggi su gambe forti, in un quartiere benedetto da don Tonino Bello quando iniziò la sua espansione proprio attorno a quella chiesa.