Stasera si rinnova l'antico rito della "Madonna sotto l'organo"

Un antico rito, ritornato a celebrarsi a Giovinazzo da alcuni anni.Questa sera, lunedì Santo 11 aprile, alle ore 18.00, all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta sarà celebrata la tradizionale messa vespertina officiata dal parroco, don Andrea Azzollini. Subito dopo l'omelia avrà luogo una delle cerimonie della pietà popolare più toccanti di tutta la Settimana Santa a Giovinazzo.La Madonna Addolorata, detta volgarmentepoiché entrerà in chiesa dal portale centrale d'ingresso posto proprio sotto l'antico strumento musicale a canne, avanzerà per incontrare il Crocifisso, Gesù sulla Croce. I portatori dell'faranno ricongiungere per un istante la Madre e il Figlio ai piedi del Calvario.Si tratta di uno dei riti più particolari dell'intera Terra di Bari, che si rinnova di anno in anno e che tornerà in questo 2022 dopo la sosta forzata del biennio pandemico.Anche questo è forse un segno di rinascita e ripresa e intensa sarà la preghiera dei fedeli giovinazzesi che imploreranno Gesù e sua Madre di portare il mondo fuori dai conflitti e dalla violenza.Si accede in chiesa con mascherine FFP2 e rispettando i posti indicati sui banchi.