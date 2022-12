La Fratres Giovinazzo tra spiritualità e nuove giornate della donazione sangue

Il percorso di formazione spirituale organizzato daldi Giovinazzo riprenderà da questa sera giovedì 1 dicembre alle ore 18.30 nella sala San Felice situata nel centro storico. Il primo appuntamento della nuova serie di incontri avrà come contenuto il racconto relativo all'esperienza del viaggio in Brasile che Don Beppe de Ruvo, da anni assistente spirituale del Gruppo Fratres, ha compiuto con il vescovo della diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi, Mons. Domenico Cornacchia.L'attenzione sarà puntata sul tema della povertà e sulla frastagliata composizione sociale della gente che vive quella terra. Il sacerdote, animatore degli incontri, inoltre, condurrà il pubblico verso una riflessione condivisa sull'Avvento.Questa parola, che deriva dal latino adventus, significa "venuta" e sta ad indicare la venuta del Signore Gesù. Nella liturgia cristiana rappresenta un tempo intriso di raccoglimento e preghiera per prepararsi a celebrare la festa del Natale. Il periodo dell'Avvento, che dura quattro settimane, è iniziato domenica 27 novembre e terminerà sabato 24 dicembre.Gli incontri di formazione spirituale della durata di un'ora e mezza ciascuno avranno cadenza mensile. Il percorso degli incontri vuol coinvolgere non solo i donatori ma anche i simpatizzanti ed è per questa ragione che sono aperti alla cittadinanza.La Fratres ha quindi stilato il calendario delle giornate di donazione del sangue che si svolgeranno nel mese di dicembre. Le due date previste sononella sede associativa di via Marconi n. 9. Ci si può prenotare telefonando ai numeri 0803947733 e 3453838452, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì."Donare il sangue permette di salvare vite umane": fare un'attenta riflessione su questo pensiero è segno di grande sensibilità.