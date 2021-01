IL COMMENTO DI DEPALO E DEPALMA

Nuova luce per la, uno dei simboli più importanti della Città di Giovinazzo.Si sono conclusi nelle scorse ore i lavori di rifacimento dell'impianto di illuminazione sul monumento che fa più bella piazza Vittorio Emanuele II. Gli interventi sono stati pensati quale naturale prosecuzione dell'attività di efficientamento energetico e restyling illuminotecnico della stessa centralissima agorà e del centro storico.Lameritava di tornare ad essere adeguatamente illuminata, tra l'altro con un costo di poche migliaia di euro, poiché rappresenta fulcro essenziale di una comunità che vorrebbe tanto tornare a vivere dopo i lutti e la paura.«Nei prossimi mesi - fanno sapere da Palazzo di Città -, si procederà al completamento della restante parte dei corpi illuminanti del borgo antico, costituiti da vecchie lampade al sodio, non ancora trasformati al led, nonché di quelli del lungomare e di altre porzioni di città».Il 13 novembre scorso, intanto, a proposito di interventi sul lungomare di Ponente, sono stati assegnati i lavori alla Unyon Consorzio Stabile Scarl di Roma per un importo di. L'obiettivo dell'Assessorato ai Lavori Pubblici è chiaro ed è stato più volte ripetuto: garantire efficienza, durevolezza e contenimento dei costi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione.Così commenta l'accensione della Fontana ed il termine dei lavori, l'Assessore: «L'impegno, compatibilmente con le risorse sempre più esigue di cui si dispone, è efficientare tutto ciò che per anni è stato dimenticato. Nessuno, tranne l'attuale Amministrazione, ha mai investito somme così importanti per caldaie, impianti comunali, restyling urbano, parchi per bambini ecc.Nelle prossime settimane - ha anticipato - partiranno altri interventi di manutenzione straordinaria su alcuni impianti, anche in questo caso di pubblica illuminazione, in parte spenti, quindi da ripristinare completamente, danneggiati dal fisiologico deperimento dei cavi interrati».Decisamente contento il Sindaco: «Si tratta del completamento di un'opera di cui sono particolarmente orgoglioso - ha sottolineato il primo cittadino raggiunto telefonicamente - non solo perché si tratta di un simbolo di Giovinazzo, ma perché ho riscontrato piena sinergia tra gli uffici comunali e sento di dover ringraziare tutti, funzionari e dirigenti, soprattutto quelli che non avevano una competenza diretta, per il lavoro di squadra a beneficio della città. Si è scritta - ha concluso - una bella pagina di buona amministrazione».