«Grazie alleadottate dal nostro Comune per evitare assembramenti e alla decisione di non montare più un maxischermo in piazza Vittorio Emanuele II, allineandoci alle linee guida dellae della maggior parte dei sindaci dell', quella di ieri (domenica, nda) è stata sì una giornata di festa per la vittoria dell'Italia al campionato Europeo ma nei limiti del contenimento e».Con questa parole il sindaco di Giovinazzo,, ha commentato la serata di domenica che ha visto caroselli e festeggiamenti in tutta Italia per la vittoria della Nazionale: «Stiamo solo facendo degli accertamenti sulla nostra storicaper vedere se ha riportato dei danni visto chel'ha scalata per issare una bandiera alla sua sommità».«Qualora la Fontana fosse stata danneggiata - fa sapere il primo cittadino - risaliremo all'identità del soggetto e sarà perseguito in base a quanto previsto dalla legge sulla tutela dei beni storici ed artistici». Intanto, il sindaco Depalma si congratula con gli agenti dellae con idellaper il servizio svolto durante la serata.«Idi notte, non stanno facendo sconti proprio a nessuno - conclude il sindaco -. Nei luoghi della cosiddetta movida proseguono controlli soprattutto di prevenzione all'abuso di sostanze alcoliche, e di questo ringrazio particolarmente il comandante».«Dal Comando mi hanno riferito che sono tanti i ragazzi che, prima di mettersi alla guida, chiedono di essere sottoposti volontariamente al test alcolemico. Questa è la gioventù che ci piace, naturalmente gioiosa, vista l'età, ma - termina Depalma - consapevole della bellezza della vita e della pericolosità di una guida non sicura».