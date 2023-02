L'effigie del Beato Nicola Paglia per le strade di Giovinazzo (TUTTE LE FOTO)

26 foto Beato Nicola Paglia - festeggiamenti 2023

La comunità cittadina di Giovinazzo ha onorato ilin una fredda serata di febbraio, che ha registrato una numerosa partecipazione di fedeli. Alla presenza delle autorità civili e militari, del clero locale e delle confraternite si è svolta una festa molto sentita dal popolo, in cui a fare da padrone di casa è stato il parroco di San Domenico, don Pietro Rubini.Il Beato è stato omaggiato in una celebrazione eucaristica presieduta daPriore della Basilica di San Nicola di Bari, che hanno tracciato il profilo di alto valore del frate domenicano, veneratissimo sulle sponde del basso Adriatico.Nell'omelia padre Distante ha tracciato un quadro agiografico del Beato, soffermandosi sul suo operato e rivolgendosi al Vescovo di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi ha detto: «Eccellenza, possono bastare queste parole registrate dai cronisti domenicani per ottenere la causa di canonizzazione per proclamare santo il Beato Nicola Paglia».Poi i confratelli dei vari pii sodalizi hanno portato in spalla l'effigie per le strade del centro cittadino e del borgo antico, con un particolare momento di riflessione comunitaria davanti all'abitazione della famiglia Paglia, in via Gelso.Al rientro della statua del Beato Nicola Paglia nella chiesa di San Domenico, sono giunti i saluti e ringraziamenti del parroco, don Pietro Rubini e di Padre Distante, che ha rivolto la benedizione a tutti i presenti mostrando«Ringrazio le autorità - ha affermato Don Pietro -. Con la vostra presenza avete dato ancor più valore a questa festa, grazie alle confraternite, allo studioso e scrittore Alessandro Paglia, discendente della famiglia del Beato, che con il suo libro e la sua preparazione ci ha incantato alla sua età, 92 anni ben portati».Sul finire, Padre Distante ha ricordato che «Nicola significa "vittoria del popolo" e quando il popolo si riunisce in una festa bella come questa, si vince sempre!».