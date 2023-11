"L'autunno dei bambini", a Giovinazzo i primi due appuntamenti

Partirà questo pomeriggio, 10 novembre, la rassegna, dedicata alla creatività e al mondo dell'infanzia nata dal partenariato pubblico/ privato tra il Comune di Giovinazzo e alcune cooperative ( si allega locandina del programma completo).all'interno del Centro Aperto Polivalente per minori "Corbezzoli", in contrada Misericordia, si parte con "L'autunno di foglie", un laboratorio di pittura curato dallae dedicato a ragazzini e ragazzine dai 7 ai 16 anni.Più tardi,, all'interno della Ludoteca dell'asilo Birbalandia, in via Torre del Ciuccio, spazio a "Il viaggio...tra emozioni, arte e divertimento", un altro laboratorio artistico, questa volta a cura della, riservato a bimbi e bimbe tra i 4 ed i 10 anni.Questo secondo appuntamento sarà poi replicato anche domattina, sabato 11 novembre, a partire dalle ore 10.00.