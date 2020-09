L'Arca Puglia approva il bilancio: a Giovinazzo spesi 58mila euro

Il bilancio sociale è il documento con cui l'si relaziona alle diverse categorie di interlocutori (stakehoder) per dare conto dei risultati, degli effetti e delle ricadute generate con la propria attività.L'opinione pubblica, oggi più di ieri, ha sviluppato una maggiore sensibilità agli aspetti etici e di responsabilità sociale delle imprese. Il bilancio sociale quindi quale strumento strategico di comunicazione sociale.Il presente bilancio sociale consente all'di rendere conto ai propri stakeholder del grado di perseguimento della missione e delle responsabilità degli impegni assunti, dei comportamenti e dei risultati prodotti nel tempo; inoltre costituisce un documento informativo che permette ai terzi di acquisire elementi utili per la valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dall'Agenzia nel tempo.Infine favorisce lo sviluppo, all'interno dell'Agenzia, di processi di rendicontazione, valutazione e controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione. L'Agenzia si muove in un territorio caratterizzato da problematiche di ordine sociale ed economico complesse e sempre crescenti che nell'azione tesa a garantire la fruizione del bene casa ai cittadini meno abbienti consegnano rilevanti criticità per una gestione orientata alla massimizzazione degli obiettivi di efficienza efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.La gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è un'attività complessa che richiede una circolarizzazione delle conoscenze e del sapere come risultante di costanti e continuativi rapporti con i territori, le forze politiche e le forze sociali a cui far giungere la profonda considerazione dell'Amministrazione per la meritoria opera che quotidianamente svolgono al servizio degli assegnatari di immobili ERP.In un contesto di rapidi cambiamenti sociali, normativi ed economici, l'Agenzia ha dimostrato stabilità, capacità di rispondere ai bisogni intercettati, nonché tensione al miglioramento continuo, al fine di rispondere sempre meglio al proprio scopo sociale. Per la città di Giovinazzo i dati riportati sul bilancio sociale riguardanti il 2018 riportano come numero complessivoIn merito alla manutenzione degli immobili nel 2018, per la città di Giovinazzo, sono stati spesiche hanno interessato. Uno sforzo notevole in termini di risorse finanziarie impiegate e di attività lavorativa, realizzata grazie alla sinergia fraInfine con provvedimento dell'amministratore unico n. 54 del 10 agosto 2020, è stato nominato il nuovo direttore dell'Agenzia, individuato inche affiancherà per i prossimi tre annialla guida dell'Ente.