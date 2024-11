10 foto Piazzetta Melone, residenti prigionieri: «Murati in casa da agosto»

Protestano i condomini del civico 3 di piazzetta monsignor Melone a Giovinazzo. A sentire i residenti, che abitano nelle case popolari di proprietà dell'(l'ex), «i lavori di ristrutturazione del palazzo, iniziati ad agosto, sono stati sospesi».Alle spalle della chiesa di Sant'Agostino, infatti, ci sono i residui del cantiere, qualche calcinaccio e un cartello coi dati della(la comunicazione di inizio lavori asseverata) risalente al 22 luglio scorso. I lavori, che prevedono un intervento di manutenzione straordinaria dei balconi, delle facciate e del lastrico solare, «sono iniziati ad agosto scorso, ma dopo qualche demolizione e intervento di messa in sicurezza - hanno raccontato gli abitanti della palazzina -».A ridosso delle facciate esterne, però, sono rimaste le impalcature e i lavori sono stati lasciati a metà, fra muri fatiscenti, balconi impraticabili e tracce di umidità visibili ad occhio nudo. Sette sono le famiglie assegnatarie delle abitazioni che da ormai tre mesi stanno vivendo un vero e proprio incubo: è ben visibile, infatti, la condizione degli appartamenti popolari ed è palpabile anche la disperazione di chi ci vive e attende da anni un rapido intervento di manutenzione straordinaria.«Siamo molto preoccupati, non si può vivere così: i lavori di ristrutturazione sono iniziati, ma non sono mai terminati», si sfogano gli abitanti del civico 3. In effetti il loro stabile, costruito nel, cade a pezzi ed è ​danneggiata da macchie d'umidità sui muri: intonaco che si stacca dai soffitti, balconi insicuri e c'è chi deve dipingere le stanze due volte l'anno. Problemi che si amplificano quando piove: nelle case agli ultimi piani, per le infiltrazioni,Gli abitanti chiedono all'Ente barese di riprendere al più presto i lavori di ristrutturazione dello stabile. «In estate hanno cominciato a rompere i pavimenti su tutti i balconi - hanno affermato alcuni inquilini -, poi si sono spostati sul terrazzo, infine, dopo numerose vicissitudini, sono letteralmente spariti: nelle nostre abitazioni ci sono. Risultato, da agosto viviamo in questo stato.».Gli abitanti sono stanchi di false promesse, «in quanto cittadini abbiamo dei diritti che devono essere rispettati» e chiedono di «attivarsi per far sì che ripartano i lavori di riqualificazione degli alloggi popolari che versano in condizioni di degrado». L'augurio che è l'si renda conto che una risposta serve. E presto.