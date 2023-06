Processione della Madonna della Medaglia Miracolosa: le foto e la cronaca

Lunedì 29 maggio la comunità dei fedeli di Giovinazzo ha celebrato la giornata dedicata alla, in realtà l'Immacolata Concezione.Dopo la celebrazione eucaristica nell'atrio dell'Istituto San Giuseppe, officiata da don Cesare Pisani, parroco di Sant'Agostino, le associazioni della Medaglia Miracolosa, le suore vincenziane, le Figlie della Carità, il volontariato vincenziano e la Gioventù Mariana Vincenziana, hanno dato vita alla processione dell'effigie della Madonna che ha percorso, anche sulle spalle di alcune fedeli, piazzetta delle Rimembranze, via XX Settembre, via Colapiccoli, via Giuliodibari, rientrando poi all'Istituto San Giuseppe da via Cappuccini.Un momento intenso per tutta la comunità vincenziana e per i tanti devoti che ancora oggi rendono possibile il perpetrarsi di un rito sobrio eppure così intenso.Negli scatti di Corrado Nirchio, un breve fotoracconto della serata.