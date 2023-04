Fede e pietà popolare: emozione per la processione dell'Addolorata a Giovinazzo (FOTO)

38 foto Processione Addolorata 2023

Fede e pietà popolare si sono fuse perfettamente ieri sera, durante la tradizionaledel Venerdì di Passione. Giovinazzo si è fermata per fare strada alla Vergine Desolata, che ha percorso le vie della città in cerca del suo Figlio, ormai catturato ed avviato a compiere il suo destino sul Golgota.Alle 19.30 la processione si è mossa dalla Concattedrale di Santa Maria Assunta, dopo la messa vespertina officiata da don Andrea Azzollini. In composizione sinodale con gli altri pii sodalizi cittadini, i portatori dellasi sono alternati nel portare a spalla l'effigie dell'Addolorata. Suggestivi i tratti in piazza Duomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo e piazza Costantinopoli nel centro storico, così come il passaggio da un'affollata piazza Vittorio Emanuele II, prima del rientro nella chiesetta confraternale di Sant'Andrea Apostolo, in via Cattedrale.Un rito antico, che da alcuni anni, grazie all'impulso della Confraternita e sotto la guida spirituale di don Azzollini, sembra aver ripreso vigore a Giovinazzo.Noi abbiamo provato a raccontarvi questa serata attraverso i nostri scatti ed un video, che cristallizza il momento in cui i portatori hanno sollevato l'effigie in Concattedrale.Venerdì prossimo, 7 aprile, ci sarà la processione dei Misteri, sempre a partire dalle 19.30.