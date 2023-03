A Giovinazzo l'attesa processione dell'Addolorata del Venerdì di Passione

Iniziano da questa sera, venerdì 31 marzo, Venerdì di Passione, i riti della pietà popolare in vista della Pasqua a Giovinazzo.Dopo la traslazione dello scorso 23 marzo, l'effigie della Beata Vergine Maria Addolorata sarà portata questa sera in processione per le vie cittadine.Al termine della messa vespertina delle 18.30, officiata in Concattedrale da don Andrea Azzollini, accompagnato dal clero cittadino, i confratelli di Maria SS della Purificazione porteranno la statua a spalla secondo un antico rito, rafforzatosi in questi anni passati di pandemia.La processione dell'Addolorata sarà accompagnata dalla musica dell'Orchestra di Fiati della "Filippo Cortese" per le vie di Giovinazzo, secondo il seguente itinerario:Sabato 1° aprile, invece, dalle ore 20.15, sempre all'interno della Concattedrale di Santa Maria Assunta si terrà il Concerto di marce funebri dell'Orchestra di Fiati della scuola "Filippo Cortese". Dirigerà il M° Pasquale Turturro.