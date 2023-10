Investita una persona a Trani. Rallentamenti sulla linea ferroviaria da e per Giovinazzo

Il treno coinvolto nell'investimento è il 51033, un treno merci. Non si esclude il gesto volontario. La circolazione è ripresa regolare su tutta la tratta da Trani a Bari. A Giovinazzo registrati ritardi nell'ordine dei 50 minuti.La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa dopo gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria. Non si conosce, tuttavia, né l'identità della persona coinvolta che però da fonti investigative si è saputo essere un uomo, né la dinamica dell'accaduto."Sulla linea Foggia - Bari la circolazione ferroviaria è al momento rallentata in prossimità di Trani per l'investimento di una persona da parte di un treno.Attivata circolazione ferroviaria su unico binario nel tratto tra Trani e Bisceglie.In corso intervento delle Autorità competenti". Questo il comunicato di Rete Ferroviaria Italiana. Ritardi notevoli per i treni regionali che avrebbero dovuto fermarsi nella stazione di Giovinazzo.Un investimento ferroviario è avvenuto questa mattina poco prima delle 6.00 a Trani nei pressi della stazione.Dell'accaduto si conoscono ancora pochissimi dettagli. Il conducente del treno infatti ha avvisato immediatamente forze dell'ordine e 118 che sono intervenuti sul posto.Resta ancora sconosciuta l'identità della vittima e la dinamica dell'accaduto che gli agenti della Polfer stanno provando a ricostruire.La circolazione ferroviaria al momento sta subendo forti ritardi.