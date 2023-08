Investimento ferroviario a Palese: disagi per tanti pendolari di Giovinazzo

Dalle ore 19.30 sulla linea Foggia - Bari, la circolazione ferroviaria è sospesa tra Bari Centrale e Bari Santo Spirito per l'investimento di una persona da parte di un treno merci avvenuto non lontano dalla stazione di Bari-Palese.Sul posto, oltre alla Polizia Scientifica, è giunta anche l'autorità giudiziaria per i rilievi del caso e per comprendere la dinamica dell'accaduto.È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria da parte di Trenitalia, ma si registrano consistenti ritardi sia per i treni a lunga percorrenza, sia per i regionali dal capoluogo verso il Nord Barese e la Bat. Pendolari giovinazzesi sono al momento ancora bloccati nella stazione di Bari Centrale in attesa che il loro treno parta.Aggiornamenti nelle prossime ore.