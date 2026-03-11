Ferrovia Giovinazzo
Investimento ferroviario a Trani: circolazione sospesa e treni in ritardo da e per Giovinazzo

Coinvolti anche due treni Alta Velocità diretti a Lecce, disagi sulla linea adriatica

Giovinazzo - mercoledì 11 marzo 2026 21.58
Disagi alla circolazione ferroviaria nella serata di oggi lungo la linea adriatica all'altezza della stazione di Trani. Intorno alle 19:40, la circolazione dei treni è stata sospesa per consentire gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona, fortunatamente non mortale. Cancellazioni e ritardi e disagi per i pendolari giovinazzesi.

L'episodio ha provocato rallentamenti e possibili ritardi su diverse tipologie di convogli, coinvolgendo treni Alta Velocità, Intercity e Regionali in transito lungo la tratta. Secondo le prime informazioni diffuse da Trenitalia, risultano direttamente coinvolti e attualmente fermi due treni dell'Alta Velocità diretti nel Salento:
FR 8811 Milano Centrale – Lecce, partito alle 13:35 e con arrivo previsto alle 21:57;
FR 8317 Roma Termini – Lecce, partito alle 15:57 con arrivo programmato alle 21:48.

Sul posto sono in corso gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell'accaduto e permettere la ripresa della circolazione in sicurezza. Nel frattempo, i passeggeri sono invitati a verificare lo stato del proprio treno e le eventuali soluzioni di viaggio alternative attraverso i canali ufficiali di informazione ferroviaria. La situazione resta in evoluzione e sono attesi ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.
