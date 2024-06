Innovazione e formazione: per saperne di più, ecco un'intervista al Managing Director di Media One Network, Claudio Filannino.«Per il Gruppo Media One, l'innovazione è un elemento centrale della nostra strategia. Crediamo fermamente che, in un mondo sempre più competitivo e in rapida evoluzione, l'innovazione sia indispensabile per garantire la crescita e la sostenibilità delle imprese. Supportiamo le piccole e medie imprese pugliesi aiutandole a identificare e implementare soluzioni innovative che possano migliorare i loro processi produttivi, incrementare la loro efficienza e aprire nuove opportunità di mercato».«Ultimamente l'innovazione è al centro di molte misure agevolative, la Comunità europea cerca così di traghettare il tessuto imprenditoriale verso processi e prodotti sempre più competitivi. Collaboriamo strettamente con professionisti qualificati di varia estrazione per sviluppare progetti di ricerca e sviluppo che rispondano alle esigenze specifiche delle nostre imprese. Inoltre, organizziamo workshop e seminari su tematiche molto ampie. Recentemente, abbiamo lanciato un programma di internazionalizzazione, offrendo ai nostri clienti non solo supporto finanziario, ma anche mentoring e consulenza strategica».«La formazione è fondamentale per noi. Le competenze e la conoscenza sono risorse chiave che permettono alle imprese di adattarsi ai cambiamenti e di cogliere nuove opportunità. Offriamo una vasta gamma di corsi di formazione, sia tecnici che manageriali, rivolti agli imprenditori e ai loro collaboratori. L'obiettivo è quello di aggiornare continuamente le competenze del personale, preparando le aziende ad affrontare le sfide future con maggiore sicurezza e competenza».«Il nostro gruppo ha sviluppato una profonda conoscenza dei meccanismi di finanziamento, sia a livello regionale che nazionale. Offriamo un servizio di consulenza specializzata che aiuta le imprese a identificare le opportunità di finanziamento più adatte alle loro esigenze, a preparare la documentazione necessaria e a gestire l'intero processo di candidatura. La nostra esperienza ci permette di rendere più accessibili i fondi disponibili, contribuendo a trasformare le idee imprenditoriali in realtà concrete».«Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Grazie ai nostri programmi di innovazione e formazione, molte PMI pugliesi stanno migliorando significativamente la loro competitività, espandendo i loro mercati di sbocco. Stiamo aiutando numerose imprese ad accedere a finanziamenti cruciali per lo sviluppo dei loro progetti, contribuendo alla creazione di nuovi posti di lavoro e alla crescita economica della regione».«Continueremo a investire in queste due aree strategiche, ampliando il nostro portafoglio di servizi e rafforzando le nostre collaborazioni con enti di ricerca e istituzioni accademiche. Il nostro obiettivo è quello di creare un ecosistema sempre più dinamico e integrato, in cui le imprese possano crescere e innovare con il sostegno di una rete solida e affidabile. Vogliamo essere un punto di riferimento per tutte le PMI pugliesi che desiderano intraprendere un percorso di sviluppo basato sull'innovazione e sulla formazione continua».