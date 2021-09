Installazione provocatoria in piazza: i chiarimenti di 2hands Giovinazzo

Negli scorsi giorni bustoni neri erano apparsi all'interno della barca presente quale installazione curata dai commercianti all'incrocio tra via Bari, via Marconi e piazza Vittorio Emanuele II. Una installazione provocatoria allestita dai ragazzi dell'associazione ambientalistaquest'oggi impegnata nella nuova pulizia del molo di sottovento a Ponente. Si voleva richiamare l'attenzione dei cittadini sul problema dei rifiuti abbandonati. Una vergogna che quotidianamente quasi, anche GiovinazzoViva denuncia da anni, il più forte megafono per dar voce alle istanze della gente perbene.Le polemiche però non sono mancate. Quella rotatoria è gestita con amore da esercenti ed artigiani del posto e non vi erano stati accordi preventivi. Così i giovani di 2hands hanno voluto chiarire quanto segue.«Nelle ultime ore, l'installazione di bustoni sulla barca in prossimità della Piazza ha fatto scalpore.Ci sentiamo in dovere di fare dei chiarimenti.Per prima cosa, i rifiuti nella barcavolevano rappresentare semplicemente la metafora di una problematica che ci riguarda sempre più da vicino: l'inquinamento che ha ormai invaso i nostri mari e, di conseguenza, le nostre tavole.Noi come associazione abbiamo "pescato" dalle campagne e dalle coste giovinazzesiin un anno di attività, per provare nel nostro piccolo a contrastare il fenomeno.La reazione che desideravamo suscitare era proprio questa: indignazione.A nessuno piace avere immondizia in casa propria, purtroppo però ce n'è ancora troppa in giro per la nostra città.Il problema è reale e non può più essere ignorato.La situazione, specialmente nelle campagne lì "dove nessuno può vedere" è molto grave e bisogna affrontarla. La scelta di un luogo centrale come quella rotatoria, dunque, risulta comprensibile ai fini del nostro obiettivo.Molti commenti hanno sollevato la problematica del "brutto biglietto da visita" per i forestieri e che, alla fine, a rimetterci è l'intero paese.Attenzione: a rimetterci sarà l'intero paese fino a quando non ci si mobiliterà tutti insieme nel concreto, con azioni di presa di consapevolezza della tematica e di impegno tangibile nel tempo.Come mai? Non c'è da indignarsi in questo caso?Non bisogna lasciarsi ingannare dall'illusione che il problema non esista semplicemente perché il centro città è pulito, la barchetta è vuota e il nostro orticello personale è in buone condizioni.Con la nostra installazione volevamo smuovere le coscienze dei nostri concittadini, invitarli a guardare oltre il proprio orticello (o la propria rotatoria) per abbandonare l'egoismo eConfidando che la fetta più ampia della cittadinanza abbia colto la provocazione,vi ringraziamo e vi aspettiamo ai prossimi interventi di pulizia».2hands Giovinazzo