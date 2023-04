Iniziati i lavori per asfaltare via Bisanzio Lupis

Sollecito: «Opera di AQP notevole efficace per non disperdere bene prezioso come l'acqua»

«Oggi (3 aprile, ndr) sono iniziate le operazioni preliminari per asfaltaree altre traverse dopo i lavori per la realizzazione della nuova condotta idrica realizzata da AQP».A dare l'annuncio, attraverso i canali social, è stato il sindaco di Giovinazzo,«Quest'opera notevole - ha spiegato il primo cittadino - sta permettendo la posa in opera di nuove tubazioni e quindi un efficace contrasto alle perdite del bene più prezioso che abbiamo,. I lavori andranno avanti e a seguire si procederà con altri asfalti. Ringrazio AQP - ha concluso - per la collaborazione nel gestire questa situazione che comunque ha comportato e competerà alcuni disagi, a fronte però di un investimento e di un'opera di tutto rilievo».