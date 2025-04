Il Conclave si aprirà il 7 maggio

Adesso è ufficiale: il Conclave per l'elezione del nuovo Pontefice della Chiesa Cattolica inizierà il 7 maggio. Lo ha deciso la Congregazione dei cardinali riunitasi questa mattina, 28 aprile. Presenti più di 180 porporati, mentre saranno 135 gli elettori sotto gli 80 anni. Sarà eletto Papa chi otterrà 90 voti. Va ricordato che chiunque, purché sia battezzato e non sposato, può salire al soglio di Pietro.Sin dal pomeriggio di oggi, inoltre, saranno sospese le visite all'interno della Cappella Sistina che permetteranno la preparazione in vista dell'"extra omnes" (il fuori tutti) che sancirà l'inizio del Conclave.Intanto proseguono nella Basilica di San Pietro i Novendiali, le celebrazioni in suffragio di Papa Francesco. Quest'oggi, alle 17.00, il cardinale Baldo Reina, vicario del defunto papa Francesco per la sua diocesi, celebrerà la messa per la Chiesa di Roma, cui sono invitati tutti i fedeli romani. Le messe in suffragio proseguiranno sino al 4 maggio.Il Conclave potrà pertanto riunirsi il 7 maggio seguendo il diritto canonico, che prevede l'inizio non più tardi di 20 giorni dalla morte del Santo Padre e dall'inizio della sede vacante.