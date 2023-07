Ingiunzioni di pagamento e variazioni di bilancio: se ne occupa il Consiglio comunale

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Giovinazzo. Il presidente Francesco Cervone ha convocato una nuova seduta della massima assise cittadina, per venerdì prossimo, 21 luglio, alle ore 18.15. La seconda eventuale convocazione è invece fissata per il giorno 22 luglio, sempre alle ore 18.15.Di seguito l'ordine del giorno:1) Comunicazioni del Sindaco;2) Risposta interrogazione prot. n. 16477 dell'11.07.2023;3) Ratifica variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizio finanziario 2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000), approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 22/06/2023;4) Approvazione stralcio totale delle ingiunzioni di pagamento emesse dal concessionario della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 (art. 17-bis D.L. n. 34/2023 e art.1, commi 222 e 229-bis, legge 197/2022);5) Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi (art. 17-bis D.L. n. 34/2023 e art. 21, comma 232, legge n. 197/2022) - approvazione;6) Regolamento per la concessione di sussidi di natura economica a soggetti in condizione di disagio socio-economico – modifiche ed integrazioni.