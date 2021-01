Incidente nei pressi dell'uscita Giovinazzo Nord della strada statale 16 bis: traffico in tilt

Mattinata caotica sulla strada statale 16 bis nel territorio di Giovinazzo.Sulla carreggiata sud prima si è verificato un tamponamento e poi una collisione traha provocato gravi disagi alla circolazione.L'incidente più grave, per fortuna senza conseguenze serie per i conducenti, si è verificato intorno alle ore 8.00 nei pressi dello svincoloUn tir, per cause in via d'accertamento, è entrato in collisione con un furgone di un'azienda, finito contro il guardrail.Tanto spavento per l'accaduto, ma come accennato, nessun ferito grave. Sul postoPoco prima, ancora in direzione Bari, si era verificato un tamponamento tra due autovetture tra Molfetta e Giovinazzo. Anche in questo caso lievi contusioni, ma nessun ferito grave.Il traffico è ripreso regolare solo nella tarda mattinata, dopo che i mezzi sono stati rimossi e la sede stradale ripulita dai detriti.