Inaugurato il canale YouTube dell'I.C. "Bavaro-Marconi" con "Somewhere over the rainbow" (VIDEO)

IL MESSAGGIO DELLA PRESIDE

Un video ed un messaggio rivolto a tutta la comunità giovinazzese. Il video è quello dei ragazzi e delle ragazze della Scuola Secondaria di I grado dellche, insieme ai loro docenti, hanno inaugurato il canale YouTube d'istituto, suonando e cantando il celeberrimocanzone scritta da Harold Arlen con testi di E.Y. Harburg. La versione originale fu cantata da Judy Garland per il film Il mago di Oz del 1939, ma venne reinterpretata da tantissimi artisti di fama mondiale, tra cui Ray Charles, Eric Clapton, Keith Jarret ed Arianna Grande, solo per citarne qualcuno.Il messaggio (che vi riproponiamo integralmente) è invece quello della dirigente scolastica, prof.ssa Giovanna Domestico, che riavvolge il nastro di questi ultimi mesi difficilissimi per tutte le famiglie ed i suoi studenti e prova a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Dietro un arcobaleno che si forma in cielo, si sa, c'è sempre la fine di un temporale.«L'anno scolastico sta per chiudersi e senz'altro per tutti, alunni, famiglie, docenti e personale della scuola, è stato un anno molto particolare, un anno segnato da una delle emergenze più imprevedibili e dolorose che il nostro paese e il mondo intero abbia dovuto affrontare. L'esperienza dell'Istitutoè stata certamente dura e faticosa, come quella di tutte le scuole italiane.Nella volontà di tutti ora c'è il desiderio di chiudere questa parentesi al più presto e lasciarsela alle spalle, ma la comunità dell'Istituto da me diretto vuole lanciare un messaggio positivo: quest'anno è da ricordare perché nell'emergenza ha sviluppato una sensibilità particolare alla relazione, ha reso più profondo il senso di solidarietà e di condivisione, ha insegnato un modo per essere cittadini attivamente, impegnando tutti a pensare al benessere come un valore collettivo e non individuale.Per comunicare le nostre emozioni gli alunni del laboratorio musicale e alcuni docenti dVi invitiamo perciò a venire con noi...oltre l'arcobaleno, in questo nuovo spazio di comunicazione con il mondo: https://www.youtube.com/watch?v=V6o0yrydLhw ».Il Dirigente Scolastico - prof.ssa Giovanna Domestico