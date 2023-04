2 foto In via Antro cedono due pali telefonici, sul posto arrivano i Carabinieri

Un'altra tragedia sfiorata, durante la notte appena passata, a Giovinazzo quando due pali telefonici della, molto probabilmente a causa di un cedimento strutturale, sono crollati all'improvviso e sono stramazzati lungo il marciapiede e la sede stradale. Per puro caso in quell'istante non transitavano auto o pedoni.I fatti sono avvenuti attorno alle 03.30, in località Camping Campofreddo, quando due pali - entrambi posizionati a valle di via Antro - hanno letteralmente ceduto, adagiandosi sui cavi e comunque mettendo a repentaglio la pubblica incolumità. E fortunatamente, in quel momento, non c'era nessuno - le rovinose cadute dei due pali non hanno causato danni a persone o cose -, ma come si dice in questi episodi s'è seriamente rischiata la tragedia. A dare l'allarme è stato un passante.L'uomo ha subito allertato il numeroe sul luogo, in pochissimi minuti, sono intervenuti idella, già in giro per i consueti controlli notturni sul territorio, i quali hanno presidiato la via, in attesa di un intervento di messa in sicurezza. È probabile che i due pali abbiano ceduto internamente, a causa dell'azione negli anni degli agenti atmosferici. Il peso dei due pali ha fatto il resto, andando a staccarsi del tutto dalla parte marcia.Non è la prima volta che accadono eventi simili e che hanno fatto temere il peggio. Qualche giorno fa, il 25 aprile , era successo in via Marconi, dove un gattone di un balcone dell'istituto Vittorio Emanuele II era caduto sulla sede stradale. Per fortuna, al momento dell'impatto, sul posto non stava transitando nessun pedone.