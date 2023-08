In Sala San Felice la scenografia monumentale presepiale dell'Aiap Giovinazzo

L'A.i.a.p. (Associazione Italiana Amici del Presepio) sede di Giovinazzo inaugurerà questa sera, sabato 5 agosto alle ore 20:00, la mostra della scenografia presepiale monumentale che raffigura piazza Vittorio Emanuele II. L'esposizione sarà allestita presso la Sala San Felice posta nel centro storico di Giovinazzo. L'iniziativa è inserita nel cartellone dell'Estate a Giovinazzo 2023, patrocinata dalla città, e rappresenta una interessante occasione per ammirare un lavoro splendido attuato dai presepisti, autentici artisti.Con questa mostra si mette in campo il principio della destagionalizzazione perché si da la possibilità ai tanti turisti che giungono in città e ai giovinazzesi residenti all'estero di godere della bellezza racchiusa in opere presepiali di tanto pregio artistico e storico. La maestosa riproduzione in scala di Piazza Vittorio Emanuele II con i suoi monumenti ed edifici circostanti è stata realizzata dai presepisti in due anni di lavoro, ed è stata esposta per la prima volta in occasione della XV Mostra Presepiale nel dicembre 2021. L'intero lavoro è stato realizzato con la tecnica dell'incisione su polistirene e le statue sono state fatte a mano in terracotta. L'opera sarà esposta nella sala San Felice, all'interno del centro storico giovinazzese, e sarà visitabile tutti i giorni dal 05/08/2023 al 27/08/23 dalle ore 20:00 alle ore 22:00, tranne il 15/08/2023.Il 30 luglio 2023 si è concluso il corso avanzato di creazione di statue in stile napoletano e di modellazione dell'argilla, tenuto da Ivano Vecchio, presepista siciliano noto a livello nazionale per il suo prestigio artistico e professionale. Il corso è durato due giorni, una vera e propria "full immersion" per i ventidue partecipanti soddisfatti per aver vissuto una interessante esperienza formativa. I corsisti hanno creato ventuno statue della grandezza di quaranta centimetri in un clima di divertimento, a partire dal taglio e cucito dei vestiti che ha visto i corsisti alle prese con ago e filo e macchine da cucire, per poi finire con la vestizione delle stesse statue, dove ognuno dei partecipanti ha dato libero sfogo alla propria fantasia. L'esperienza è stata ricca di conoscenze di svariate tecniche artistiche. Infatti, i corsisti si sono cimentati anche nella modellazione dell'argilla, creando così stampi di diversi animali, che l'A.I.A.P. utilizzerà per la realizzazione dei prossimi presepi. Infine, Ivano Vecchio al termine del corso ha donato all'Associazione una statua in terracotta, da lui realizzata, alta cinquanta centimetri, che riproduce fedelmente San Tommaso protettore della nostra città, la cui statua si trova nella Concattedrale.