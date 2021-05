In Puglia superati i 200mila guariti dal Covid-19

Il dato attuale in Puglia

11 decessi

La situazione a Giovinazzo

Sonoi pugliesi che sono riusciti a guarire dal Coronavirus da inizio emergenza sanitaria, 1061 nelle ultime 24 ore. Un dato incoraggiante come quello che arriva dall'analisi dei 9984, 567 dei quali (pari al 5.68%) hanno dato esito positivo. Una percentuale che è notevolmente scesa rispetto alle settimane precedenti. Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi:136 Provincia di Foggia120 Area Metropolitana di Bari105 Provincia di Lecce71 Provincia di Taranto67 Provincia Bat67 Provincia di Brindisi1 caso di provincia di residenza non notaAttualmente vi sono in Puglia 38.706 positivi al Sars CoV2, 505 in meno rispetto al bollettino del venerdì e 37.476 persone si stanno curando a casa. Il 3,2%, pari a 1260 (-61) sono ricoverati in ospedale e sono 126 coloro i quali stanno lottando in terapia intensiva. Tutti numeri in discesa che dimostrano l'allentamento della pressione sulle nostre strutture ospedaliere dedicate al Covid.La nostra regione ha fatto registrare nelle ultime ore altri 11 decessi legati alla pandemia: 3 nel tarantino, 3 nel Basso Salento, 2 nel barese, 1 nel foggiano, 1 nel brindisino, 1 nella Bat. Il totale dei morti per Coronavirus è quindi salito a 6253. Le vittime nell'Area Metropolitana di Bari sono state 2181.Sono 63 gli attualmente positivi sul territorio cittadino e 16 sono state le vittime complessive da inizio emergenza sanitaria.1215 persone hanno contratto il virus e 1132 sono i guariti, secondo quanto riferito dal Comune di Giovinazzo.