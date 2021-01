In Puglia 1069 nuovi positivi al Coronavirus

13 decessi

La situazione pugliese

I tamponi effettuati in Puglia nelle ultime 24 ore sono stati 8186, 1069 dei quali (pari al 13.05%) hanno dato esito positivo al Covid-19 e 354 di questi hanno riguardato residenti nell'Area Metropolitana di Bari. I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 8186, 1069 dei quali (pari al 13.05%) hanno fatto emergere contagi.La Puglia ha fatto registrare altri 13 decessi nelle ultime 24 ore: 6 nel foggiano, 5 nel barese, 4 in provincia di Taranto, 1 nella Bat. 3 vittime registrate nei giorni scorsi in provincia di Brindisi sono state riclassificate e riattribuite. Il computo totale dei morti in Puglia dall'inizio dell'emergenza è perciò salito a 3192. Nell'ex provincia di Bari i deceduti sono 1024 e si tratta dell'area più colpita dal virus.Gli attualmente positivi in Puglia sono 52744, 587 in più rispetto al bollettino del sabato, il 2.6% dei quali è ricoverato in ospedale. Sono infatti 1561 i pugliesi nei reparti Covid, 9 in più nelle ultime ore e tra di essi in 158 lottano in terapia intensiva, mentre il 97.1% (51183 persone) si sta curando in isolamento domiciliare.I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 469, portando il totale da inizio pandemia a 66.971.