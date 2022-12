In piazza Vittorio Emanuele II montato il grande albero di Natale

È iniziato nella mattinata di ieri, giovedì 1° dicembre, il montaggio del grande albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele II, idea deper conto del, leader in Puglia nella grande distribuzione e che farà da sfondo a molti scatti dei giovinazzesi per tutte le feste natalizie.L'interlocuzione con l'amministrazione comunale di Giovinazzo era iniziata qualche anno fa e lo scorso 29 novembre la Giunta guidata dal sindaco Michele Sollecito ha deliberato di «concedere il pubblico patrocinio al Gruppo Megamark di Trani per l'installazione a proprie spese di un albero di Natale» che è altocon base del diametro di(in foto nella sua fase di allestimento).Sarà illuminato con luci a led a bassissimo impatto energetico - ci hanno raccontato gli allestitori - e sarà smontato dopo l'Epifania.Si rinnova dunque una tradizione di queste ultime annate, peraltro mutuata da tante pubbliche amministrazione in tutta Italia, per accordi tra Comune e grandi gruppi industriali. Il programma completo del cartellone natalizio varato dall'assessorato alla Cultura ed al Turismo guidato da Cristina Piscitelli sarà reso noto nelle prossime ore.