In Località Sabbione garantito l'accesso alla spiaggia per i disabili

Con un video diffuso attraverso i social network ( clicca qui per vederlo), il Sindacoe l'Assessore alle Politiche Sociali,hanno annunciato la partenza da quest'oggi, 24 luglio, di unIl servizio sarà effettuato grazie alla collaborazione dele durerà sino al 6 settembre prossimo. Ogni giorno, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00, i volontari garantiranno ai disabili di raggiungere la battigia e potersi anche immergere in acqua grazie a nuovefornite dalla Regione Puglia.«Questo - ha spiegato Depalma - è solo il primo segmento di un progetto più ampio che prevede la realizzazione di unaper cui la Regione Puglia ci ha già inviato una parte delle risorse, oltre 20.000 euro. Si tratta dunque di un progetto - ha concluso - che nei prossimi anni migliorerà la bellezza, il decoro e l'accessibilità di questo posto. Chiediamo scusa per non esserci riusciti prima, ma abbiamo buona memoria degli impegni che prendiamo».Chi arriverà dalla statale potrà entrare nel corridoio sterrato con l'auto e lasciare il diversamente abile nei pressi della spiaggia, dove ad attenderlo ci saranno i volontari. Poi la vettura potrà essere comodamente parcheggiata all'interno di uno spazio riservato attiguo messo a disposizione dal. E ci sono anche alcunemesse a disposizione delle persone con handicap e dei familiari.Gli operatoti del SerMolfetta sono scelti tra quelli ampiamente formati al servizio che andranno ad offrire e sulla spiaggia vi sarà sempre un presidio dell'associazione con defibrillatore pronto (speriamo mai) ad un eventuale utilizzo. I due volontari presenti opereranno in stretto coordinamento con la Polizia Locale di Giovinazzo ed eventualmente con l'Ufficio Locale Marittimo.L'Assessore alle Politiche Sociali,ha ricordato infine come il progetto sia coordinato daie che l'Assessorato da lui guidato resta a disposizione di associazioni del territorio e delle famiglie che vorranno avere maggiori informazioni su questo accesso al mare importantissimo e che sarà garantito e sorvegliato dal SerMolfetta.