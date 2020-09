Nuova ambulanza per il Sermolfetta

Venerdì 11 settembre si è tenuta l'inaugurazione del nuovo mezzo acquistato dall'Associazione di Volontariato.Una nuova ambulanza inaugurata dalla, a tagliare il nastro tanti volontari dal giubbotto arancione, particolarmente attivi sul territorio in questo delicato periodo di epidemia Covid-19.Il mezzo, afferma il vicario dell'Associazionesarà impiegato nelle numerose attività che i volontari svolgono sul territorio, in particolare nel settore dell'emergenza e del trasporto infermi. Questa inaugurazione è avvenuta dopo un periodo di emergenza che, oltre a vedere i volontari estremamente impegnati sia nel settore sanitario che nel settore sociale, ha visto tantissima solidarietà seria, discreta ed incondizionata di tanti cittadini privati, aziende e gruppi di categoria.A tal proposito, sono stati ringraziati i benefattori presenti: il Dott. Orazio Sparapano in rappresentanza della BNL gruppo BNP Paribas, l'Ing. Leo Pisani in rappresentanza di un gruppo di ingegneri molfettesi, gli Avv. Capursi e Rana in rappresentanza di un gruppo di legali molfettesi ein rappresentanza del gruppo Concretus.Particolarmente sentite le parole del Sindaco di Molfetta Tommaso Minervini che ha evidenziato come il Sermolfetta, oltre a distinguersiper l'encomiabile lavoro, sia una grande scuola educativa per tanti giovani, come anche quelle del Sindaco di Giovinazzoche ha ringraziato i volontari per il lavoro svolto nel delicato settore sociale.A benedire il nuovo mezzo il Vescovo della Diocesi Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi,che ha dedicato ai volontari delle parole di San Giovanni Bosco ricordando che non basta far del bene, ma bisogna farlo bene, profondamente, in maniera riservata e completa.Commosse, a margine della manifestazione, le parole del Presidenteche ringrazia le autorità civili e religiose intervenute, i volontari e tutti coloro che vogliono bene al Sermolfetta, sottolineando come la riconoscenza di chi rappresenta la Comunità e il supporto incondizionato di chi supporta economicamente l'Associazione faccia superare la fatica di qualsiasi periodo estremamente impegnativo, come quello appena trascorso.