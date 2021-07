Parte "Estate sereni", il programma del SerMolfetta in collaborazione con il Comune di Giovinazzo

Parte quest'oggi, 15 luglio, il progettopresentato dal SerMolfetta e approvato dalla Giunta comunale di Giovinazzo all'interno del programma delle attività estive.Il SerMolfetta per il periodo 15 luglio - 31 agosto, ogni giorno dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00, garantirà sia il servizio di pattugliamento sanitario di tutto il litorale giovinazzese attraverso ambulanza di tipo A, in coordinamento con la centrale 118, e sia la postazione fissa presso "spiaggia Arena" nella quale i volontari dell'associazione garantiranno l'assistenza ai disabili con l'utilizzo della sedia-job.«Stiamo dando continuità alle buone pratiche avviate in passato - commenta l'assessore alle Politiche Sociali, Michele Sollecito - Con questo progetto garantiamo sicurezza e assistenza ai bagnanti e valorizziamo il tratto di spiaggia in località "il Sabbione" fornendo servizi alle persone con disabilità in attesa di completare al meglio tutto quanto abbiamo previsto per rendere le nostre spiagge sempre più accessibili per tutti».«Siamo fieri di questo progetto che ha avuto già un interessante risposta lo scorso anno - afferma il presidente del SerMolfetta,- Come volontari, abbiamo la mission di voler garantire a tutti la libera e sicura fruizione del mare e della spiaggia, al fine della massima inclusione sociale e della promozione dei valori di equità e di pari opportunità. Continueremo anche la nostra incessante azione di informazione e prevenzione del rischio epidemiologico e non mancherà occasione per organizzare delle giornate dedicate alla divulgazione delle pratiche base del primo soccorso e della disostruzione delle vie aeree».