In Diocesi la terza edizione della Scuola di Pace

L'hanno promosso al terza edizione de Alla Scuola della Pace presso l'Aula Magna del Seminario Vescovile di MolfettaTale appuntamento ha l'intento di favorire una cultura della pace mediante la formazione umana e teologico-pastorale di quanti vorranno partecipare coinvolgendosi in prima persona. La presenza di tanti laici alle precedenti edizioni ha favorito un rinnovato slancio agli incontri che quest'anno avranno come tema un pensiero di don Tonino: È dai poveri che viene da liberazione.In questo tempo giubilare in cui siamo chiamati a fare esperienza della grazia di Dio e a scoprire la liberazione dalla schiavitù del peccato e delle strutture di male create dagli uomini presenti nella storia, la parola di don Tonino risultata più che mai attuale per indicare verso quali orizzonti orientarci nella costruzione della pace.Pertantodon Antonio Ruccia, Parroco di San Giovanni Battista in Bari e Docente di Teologia Pastorale presso la Facoltà Teologica Pugliese e l'Istituto Claretianum di Roma ha tenuto una conferenza dal titolo: Slegati e liberati. Pellegrini di Speranza alla Scuola della Pace di don Tonino Bello. È stata l'occasione per far risuonare in chiave "giubilare" il Magistero del Venerabile Vescovo.il dott. Nicola Colaianni, già Giudice della Corte di Cassazione e Docente di Diritto Ecclesiastico presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro ne La Profezia di Pace di don Tonino Bello e Giorgio La Pira presenterà il vissuto umano e cristiano di questi due testimoni.Infineverranno tracciati dei Percorsi di liberazione dalla schiavitù presenti nel mondo contemporaneo con la partecipazione di don Gianni Agresti, Responsabile del Progetto Senza sbarre che presenterà le coordinate de Il reinserimento di detenuti ed ex detenuti e con l'intervento della dott.ssa Ilaria Chiapperini, Vice Presidente della Coop. Sociale Comunità Oasi 2 che illustrerà le modalità de L'accoglienza delle vittime di tratta.Tutti possono partecipare e si richiede la compilazione del modulo disponibile su www.diocesimolfetta.it