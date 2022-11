In Consiglio comunale si discute di bilancio, occupazione suolo pubblico e ZES

Il presidente Francesco Cervone ha convocato per questo pomeriggio, 3 novembre, alle ore 18.00, una nuova seduta delTanti i punti all'ordine del giorno, a partire dalle comunicazioni del sindaco Michele Sollecito, a cui farà seguito un momento atteso. Sarà infatti conferita una pergamena algià docente universitario di matematica all'Università degli Studi "Aldo Moro di Bari". Interverrà il Rettore dell'ateneo barese, prof. Stefano Bronzini.Poi si passerà alla discussione, con alcuni punti molto "caldi". Secondo punto all'ordine del giorno sarà la ratifica della variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2022-2024 per l'esercizio finanziario relativo all'anno in corso. Terzo punto dedicato alle variazioni di competenza e di cassa.A seguire, la massima assise cittadina si occuperà delle modifiche al Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale die di esposizione pubblicitaria. Quinto punto che verterà sullae sulla messa in sicurezza di lama Castello, per quel concerne il II lotto di lavori. Si discuterà in particolare dell'approvazione del progetto al fine del vincolo preordinato all'esproprio.Sesto punto che verterà invece della, mentre al settimo i consiglieri e le consigliere sono chiamati ad occuparsi di riperimetrazione della Zona Economica Speciale, con impegno dell'ente per la rimodulazione della precedente.Infine in Aula "Pignatelli" si procederà alla nomina dei componenti esterni delle Commissioni Consiliari Permanenti.