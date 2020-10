Impresa e sharing economy, concluso il terzo modulo del corso voluto dalla Consulta Femminile di Giovinazzo

Di seguito pubblichiamo integralmente comunicato stampa dellaSi è concluso venerdì 9 ottobre c.a. il terzo modulo del corso di alfabetizzazione finanziaria dal titoloIl corso, tenutosi sia in presenza che on line e, comunque nel pieno rispetto della normativa anti-Covid, è stato fortemente voluto dallaben lieta di affrontare, per il secondo anno consecutivo, simili tematiche con Donne economiste del calibro dipresidente della Global Thinking Foundation, e delle altre relatrici che collaborano nella fondazione.Dopo i saluti di rito nelle persone della Dott.ssa Guidi, quale presidente della Consulta, e di, Assessore alle Pari Opportunità del Comune di Giovinazzo, si è entrati nel vivo dell'incontro con gli interventi a due voci della Dott.ssa Segre e la Dott.ssa Spagnolo che hanno trattato con massima competenza e altrettanta leggerezza la tematica oggetto dell'ncontro: "il pitch" ossia la presentazione di una star up in grado di attirare l'attenzione dell'investitore a cui si rivolge.Al di là della folta presenza di pubblico, la Consulta Femminile può dirsi soddisfatta del lavoro svolto poiché il corso ha pienamente raggiunto il suo scopo: incentivare le donne presenti a presentare una loro personale star up. Tanto è stato fatto dalla giovaneche ha presentato il suo progetto di vendita di pacchetti viaggio sulla piattaforma digitale tik tok e di, che ha presentato la sua idea di personalizzare le visiere anti-Covid.Magistrale l'intervento dia tal proposito la quale, coinvolgendo nell'analisi dei progetti l'intera platea delle donne presenti, ha evidenziato come sia importante una formazione in campo economico e finanziario per rimettersi in gioco nella vita di ogni giorno e sul piano professionale.L'incontro si è concluso con i ringraziamenti della stessa Segre per il lavoro profuso dalla Consulta Femminile nel portare sul territorio il corso di educazione finanziaria.