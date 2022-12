Impianto di sollevamento a Levante, sopralluogo del sindaco con tecnici AQP e AIP

Stamattina il sindacoha effettuato un sopralluogo congiunto con tecnicialla presenza del sindaco di Cellamare,, membro del consiglio direttivo di AIP, e del vicesindaco di Giovinazzo,«Stiamo per formalizzare richiesta ad AIP per interrare l'impianto di sollevamento sul lungomare di Levante che occupa una splendida piazzetta tra l'altro in una zona molto frequentata soprattutto d'estate - spiega il sindaco Sollecito - Intanto, continuiamo a monitorare e a sollecitare il giusto intervento per risolvere la criticità sui tombini di via Papa Giovanni XXIII, angolo via Marsala, in concomitanza di piogge copiose».Durante il sopralluogo, il sindaco ha annunciato l'avvio dei lavori nell'impianto AQP di depurazione che verrà rifunzionalizzato e permetterà di ottenere a fine ciclo acqua affinata per usi irrigui. «Adesso è fondamentale lavorare già sulla futura distribuzione di quest'acqua attraverso manifestazione d'interesse e l'opportuno coinvolgimento della Regione Puglia per sostenere le opere di distribuzione - sottolinea il primo cittadino - I lavori all'impianto terminerannoma è bene farsi trovare pronti così da poter utilizzare al meglio l'acqua per la nostra agricoltura».Nel frattempo, è in fase di programmazione da parte di AIP l'intervento per realizzare una condotta sottomarina ed eliminare così definitivamente il problema dello scarico a mare dell'acqua di fine ciclo depurazione. In questo caso i tempi sono più lunghi, ma si tratta di opere fondamentali che necessitano di importanti finanziamenti.«L'importante è avviare l'iter amministrativo perché si possa dirimere anche questo aspetto fondamentale per la nostra costa e per il nostro mare - chiosa Sollecito - In ogni caso, il ripristino dell'asfalto, dopo i lavori sulla nuova condotta idrica nel nostro centro urbano, avrà luogo a breve dopo i necessari controlli sulla funzionalità del nuovo impianto».