Impennata dei contagi a Giovinazzo tra il 22 ed il 28 novembre

Giovinazzo balza nettamente sopra la media metropolitana per tasso di positività da Covid-19 ogni 100mila ipotetici abitanti.A testimoniarlo è il settimanale report fornito dall'Azienda Sanitaria Locale di Bari, che racconta dida Sars CoV2 registrati nella settimana dalper una media schizzata aUna proiezione preoccupante che fa di Giovinazzo, in quel lasso di tempo analizzato, il comune del Barese con il maggior tasso di infezioni di tutto il Barese. La cittadina adriatica è nettamente sopra la media metropolitana, ferma a 24,9 casi, ancora in flessione rispetto al livello precedente e in chiara controtendenza nel confronto con il tasso nazionale, risalito anche in questa settimana a quota 155 su 100mila abitanti.Il numero contenuto di contagi nell'area Barese dimostra, ancora una volta, l'estesa protezione garantita dalla vaccinazione anti-Covid e, allo stesso tempo, la capacità delle strutture di tracciamento della ASL Bari d'intervenire tempestivamente nel circoscrivere e bloccare la diffusione del virus.Il dato puntuale cristallizzato al 24 novembre raccontava disul territorio cittadino, numeri quasi raddoppiati in una decina di giorni, sintomo evidente di una guardia abbassata troppo presto. Rispetto al medesimo periodo dello scorso anno la situazione è nettamente migliore, non si registrano ospedalizzazioni gravi, ma le prossime settimane saranno decisive per comprendere se il Natale 2021 sarà effettivamente diverso rispetto a quello dello scorso anno e lo si potrà trascorrere, con le dovute accortezze, in maniera più serena.Nelle prossime ore cercheremo di fornirvi nuovi dati.