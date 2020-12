Il truck di Coca Cola per le strade di Giovinazzo. Ed è subito Natale di qualche anno fa (VIDEO)

Social Video 30 secondi Tir Coca Cola in piazza Vittorio Emanuele II

Nel pomeriggio di un freddo e umido martedì di dicembre, quasi vicini alla festa del Natale, ecco transitare per le strade cittadine e percorrere il tratto di piazza Vittorio Emanuele II un tir rosso enorme, un truck di stile americano della, la bibita tra le più bevute al mondo.Il suono particolare del clacson, l'autista vestito dache salutava i passanti, la musica che faceva tanto atmosfera natalizia hanno incuriosito chi si è trovato a passare dalla piazza in quel preciso momento, tanto da cogliere l'attimo e filmare il passaggio con uno smarthphone. Quel che è certo è che è in corso una campagna pubblicitaria che vede il mezzo pesante passare per i centri urbani di tante città italiane, da Nord a Sud.L'atmosfera è natalizia, quella autentica che riecheggia nella versione italiana del brano musicale datato 1971, che ha contraddistinto per moltissimo tempo, circa vent'anni, all'estero e nel nostro Paese, lo spot pubblicitario, tra i più famosi nella storia televisiva del ventesimo secolo.La canzone ed il video del coro di ragazzi di varie etnie fecero il giro del mondo; la campagna pubblicitaria portò ad un grande successo di vendite di quella bibita. Ecco che in un passato più recente, il brano divenne celebre anche in italiano e il ritornello della canzone faceva così ed un po' tutti lo hanno cantato:Un passaggio della canzone possiamo ascoltarla guardando il video che vi proponiamo (ieri pomeriggio impazzava sui social network), perché il brano è stato diffuso grazie all'amplificazione del grande mezzo in movimento. Note che ci hanno riportato indietro nel tempo e nei ricordi, al tempo della gioventù di molti, della spensieratezza, delle grandi aggregazioni giovanili. Ed in tempi cupi come quelli che viviamo, si tratta di pensieri dolcissimi.Uno dei jingle commerciali, molto armonioso ed originale, è stato per tanto tempo utilizzato per formulare gli auguri di Buon Natale a tutti i popoli del mondo ed è un manifesto generazionale. Lo spot era bellissimo, guardando il video verrà in mente a tutti i nostri lettori.Quest'anno la festa più attesa dell'anno sarà colma di riflessione, di essenzialità per molti di noi e sarà vissuta con gli abbracci virtuali attraverso i social ed il telefono. Il momento che stiamo vivendo è davvero delicato, ma passerà se lo spirito sarà quello della pubblicità della Coca Cola, commerciale sì, ma ricca di significati.