Il Premier Conte annuncia il decreto "Cura Italia"

Questo l'importo complessivo delle misure straordinarie annunciate dal presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte in un messaggio rivolto agli italiani e diffuso in diretta nel primo pomeriggio di lunedì 16 marzo.Il Governo metterà in campo aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese; un'iniezione di sostegno all'economia dae mobiliterà finanziamenti, nel complesso,l'ha definita il premier, rimarcando: «Lo Stato c'è, nessuno si senta abbandonato. Siamo orgogliosi di essere italiani». Il ministro dell'economia e delle finanzeha evidenziato:Confermata la sospensione degli obblighi di versamento per tributi: il termine è stato differito a venerdì mentre per i versamenti di Iva, contributi previdenziali e ritenute fiscali delle aziende con fatturato sotto i due milioni di euro è stata disposta una proroga della scadenza al 31 marzo. Prevista una sospensione dei mutui.Il ministro del lavoroha annunciato la disposizione di un congedo parentale speciale per 15 giorni, in alternativa al quale potrà essere utilizzato un bonus per baby-sitter. La misura sarà finanziata con un miliardo e duecento milioni di euro. Estesa la possibilità di(con stanziamento di 500 milioni di euro) mentre per lavoratori autonomi e professionisti sono stati messi a bilancio circa tre miliardi di euro a tutela del periodo di inattività.. Il periodo di quarantena per i lavoratori dipendenti sarà considerato "malattia". Confermata l'erogazione di Anaspi e reddito di cittadinanza. Valutato in circaPrevisto un successivo decreto relativo a nuove misure per il mese di aprile.