Il pilota motociclistico Michel Fabrizio all'Osteria Scvnazz

Anche, il pilota italiano di motociclismo, veterano di, ritiratosi nel 2021 dopo essere stato testimone di una tragedia nella Supersport, ossia la morte del 15enne, ha scelto l'osteria, a due passi da uno degli scorci più belli del centro storico di Giovinazzo.Il pilota di Frascati, che nel 2002 ha corso il suo primo anno nel motomondiale con la Gilera del Team Italia e che nel 2003, accettando l'offerta del, è salito in sella a unanell'vincendo la categoria, pur non avendo mai gareggiato con moto a 4 tempi, e dando spettacolo duellando per tutto l'arco della stagione sportiva con un altro pilota italiano,, è stato un gradito ospite diFabrizio, titolato nellodel 2003, vice iridatonella stagione 2009 e tornato nel 2021 a disputare il campionato, prima di annunciare il suo ritiro, ha scelto l'ed i suoi, dal pesce appena pescato a frutta e verdura dei contadini del posto. Pranzare o cenare da loro, con uno staff in cucina che ha come riferimento gli antichi sapori, è un'esperienza che conduce gli ospiti fuori dal tempo, proiettandoli in una Puglia che fu.Sapori e tradizioni sono le due parole chiave all'osteria, scelta anche da: per il veterano delle due ruote la tavola ecologica è quella che privilegia i cibi di stagione ed è la tavola dei prodotti locali, legati alla tradizione della propria terra. La tavola che aiuta l'ambiente ed è ricca di sapori autentici.