L'Osteria Scvnazz riapre i battenti

L'OSTE CICCIO È PRONTO



ALESSANDRO DEPALO E UNA STRATEGIA DI MARKETING VINCENTE

Questa sera, venerdì 22 maggio, riapre i battenti in via Fossato 50/52 a Giovinazzo, la meravigliosaUna piccola ed efficiente azienda del settore ristorazione che anche nei mesi terribili della prima fase dell'emergenza sanitaria ha iniziato a programmare un "nuovo" futuro, un modo di pensare differente che tenga conto delle nuove restrizioni. A capo c'è l'Ostera i più propositivi anche durante le nostre dirette sulla crisi del settore.Ora si riparte, lo si fa con la consapevolezza che niente potrà essere come prima, per il momento, ma anche con la certezza di saper fare ancora ottima ristorazione che affonda le sue radici nella terra meravigliosa di Puglia. Terra di odori, sapori e tradizioni genuine.Queste le parole dinostro affidabile, a poche ore dall'attesa riapertura con tutte le norme di sicurezza del caso:«Da quando è iniziato il periodo di quarantena non abbiamo mai smesso di sentirci e confrontarci con gli amici e i nostri clienti e abbiamo raccolto le energie positive per ripartire.Non vogliamo discutere di cosa si è fatto e cosa si poteva fare per il nostro settore - è la premessa -. Io ho avuto la fortuna di lavorare sulla mia azienda con largo anticipo, da circa due anni, per creare delle "riserve" per i momenti critici e creare uno staff unito, affiatato e motivato che non vede l'ora di "sporcarsi" le mani!Proprio sul fronte personale a breve lanceremo una campagna di selezione del personale perchè noi vogliamo ripartire dalle persone.Durante il lockdown mi sono arrivati messaggi e chiamate di stima e di supporto. Ringrazio tutti per l'affetto dimostrato e in privato mi sono arrivate diverse foto con frasi emozionali che quasi mi hanno fatto commuovere (ebbene sì anche l'Oste Ciccio è sensibile ai sentimenti veri). Da qui è nata l'idea con Alessandro Depalo, un socio e un amico di creare dei collage da pubblicare sui social per rivivere le belle emozioni, emozioni che da oggi torneremo a vivere con i nostri clienti.L'Osteria Scvnazz riapre i battenti e il nostro obiettivo è rimasto immutato, desideriamo far gustare la vera tradizione giovinazzese: dInsomma - è la sua chiosa - gli appassionati del cibo fresco e a km0 potranno "divertirsi". Un abbraccio dall'Oste Ciccio e un saluto dall'Osteria Scvnazz!».Dietro i successi dell'Osteria Scvnazz degli ultimi due anni almeno c'è una ricetta semplice, ma al contempo ricca di ingredienti, preparata dall'esperto di marketing e comunicazionegiovane ma capacissimo, ormai un'istituzione nel campo in tutto il nord barese. Una ricetta che ha funzionato, che è servita da modello per altre attività: non ci si affida più allo scarno e superato schema del passaparola, ma si pianifica tutto nel dettaglio. Anche nella ristorazione bisogna essere al passo coi tempi.«Sono felice che oggi riapra un luogo che ha accompagnato tanti pranzi, tante cene, un luogo nel quale si lasciano fuori la porta d'ingresso i problemi, le ansie e si vive un momento di sano svago - ha detto Depalo -. Da anni aiuto gli imprenditori a creare dei piani di comunicazione digitale e parlo di quanto sia fondamentale fare marketing per le piccole realtà locali. L'Osteria è un progetto nato circa due anni fa e sono orgoglioso di aver curato il lancio e l'implementazione, con azioni di marketing, frutto di un piano strategico e dell'analisi dei dati.Qualche giorno fa ho scritto un post sulla mia pagina Facebook che riporto: