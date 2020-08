Mastro d'Oro 2020 ad Oro di Rufolo. Le congratulazioni dell'Osteria Scvnazz

C'è un sapere antico dietro l'olio extravergine d'oliva di qualità.Quel sapere antico lo conoscono bene nell'aziendadi Giovinazzo, che nelle scorse settimane ha ricevuto dall'AIFO (Associazione Italiana Frantoiani Oleari) e dall'AFP (Associazione Frantoiani di Puglia) il premio Mastro d'Oro 2020 come migliore realtà sul territorio nazionale grazie al suo inimitabileL'azienda giovinazzese ha preceduto i teramani del Frantoio Tini Castilenti con il loro Mantegna Leccio ed i monopolitani di Scisci grandi olii con il prodotto l'Olio di mia figlia.E se questo rappresenta l'ennesimo traguardo per un gruppo di lavoro che negli ultimi anni ha portato l'olio giovinazzese nel mondo grazie ad una visione strategica che privilegia la qualità accompagnata dalla valorizzazione del territorio in cui si opera e da tecniche nuove che sanno però conservare gli insegnamenti del passato, anche sulla tavola ci sono novità importanti.è scesa anch'essa in campo per offrire ai suoi clienti il meglio della terra di Giovinazzo, facendo di Oro di Rufolo una costante che accompagna piatti fatti con amore e prodotti a chilometro zero.«Sono davvero felice - ci ha detto l'Oste Ciccio - di questa straordinaria collaborazione con un'azienda che merita tutto ciò che ottiene. Noi dell'Osteria Scvnazz intendiamo viziare e coccolare i nostri clienti senza infingimenti, dando loro solo il meglio che il nostro territorio, in senso terracqueo, può offrire. Ortoplant è per noi un partner privilegiato e sui nostri tavoli - ha concluso Vallarelli - si pasteggia con vini murgiani e olio di casa nostra, che riconducono a sapori autentici che si andavano perdendo».Lavoro, dedizione, visione d'insieme unisce queste due imprese giovinazzesi a cui non possiamo non fare i nostri auguri per un futuro a medio e lungo termine roseo almeno quanto il presente, nonostante le mille difficoltà legate all'emergenza sanitaria in corso.