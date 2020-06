Osteria Scvnazz, secondo compleanno con l'eccellenza a chilometro zero

QUALITÀ A KM 0

L'IMPORTANZA DELLA FILIERA CORTA

I CONTATTI

Si fa un gran parlare di materie prime a Km 0, ossia pesce, carni, ortaggi e verdure che provengono dal nostro territorio, ricco di aziende che producono vere e proprie eccellenze.Lo sa benein via Fossato a Giovinazzo, che utilizza con costanza per le sue prelibate pietanze solo prodotti nostrani, che esaltano la "pugliesità" e la "giovinazzesità", concetti che vanno molto oltre la cucine, ma rappresentano un modo di sentire.Lo abbiamo sentito in occasione del secondo compleanno di un'attività di successo per farci svelare i segreti di una cucina portata avanti da cuoche che lavorano seguendo i dettami della tradizione, amatissima soprattutto da chi gli fa visita da fuori regione.«La nostra qualità - ha spiegato il simpatico oste che vedete nella nostra galleria fotografica sotto questo articolo - nasce in primis dalla scelta accurata dei prodotti a km0, e dei nostri fornitori, con i quali abbiamo consolidato un rapporto di fiducia. Un rapporto che abbiamo rafforzato in questi due anni di attività.Con la nostra cucina antica, derivante dalla tradizione della nonna - ha continuatoi -, ci poniamo l'obiettivo di far assaporare in pieno la materia prima e restituire ai piatti i loro sapori originari, senza coprirli con condimenti "troppo ricchi" esaltando i profumi del mare e della terra. Questa è trasparenza ed è l'identità che abbiamo voluto dare alla prima osteria di cucina tipica a Giovinazzo».E l'Oste Ciccio non si ferma a meri esempi, ma va nel dettaglio di un menù in continuo aggiornamento e che segue il susseguirsi delle stagioni: «Se parliamo di dentice, vogliamo farti assaporare il dentice senza coprire o confondere il sapore che la natura gli ha conferito., infatti la nostra cuoca non è avvezza a presentare salsine o fronzoli vari, piuttosto è concentrata sull'esaltazione della materia prima fresca e pregiata, che merita di essere assaporata prima con l'olfatto e poi con il palato.La bravura di un cuoco - spiega l'istrionico padrone di casa - a mio avviso sta nell'esaltare i sapori autentici e più delicati dalle materie prime. Questo è quello che apprezzano di noi i nostri clienti. Un viaggio culinario tra mare e terra a km 0».Osteria Scvnazz è diventata ormai punto di riferimento per i diversi turisti sia italiani sia stranieri, ma soprattutto di coloro i quali provengono da località dell'entroterra, a pochi chilometri dalla nostra splendida costa. Per questo motivo è sempre ben gradita la prenotazione del tavolo, per un pranzo di lavoro e durante il weekend.«A tal proposito - sottolinea l'Oste Ciccio - ci scusiamo con tutti i clienti che purtroppo non trovano posto soprattutto il venerdì sera, il sabato e la domenica.. La parola d'ordine è l'alta qualità ecco perché abbiamo fatto una scelta meno commerciale: pochi posti a sedere, ma un servizio al cliente eccellente».«Desideriamo far vivere un'esperienza basata sui rapporti umani, in primis l'amicizia, la cordialità, la famigliarità con un bel senso del sentirsi a casa e siamo vicini alle richieste (anche le più particolari) dei nostri clienti - è un po' il manifesto di una piccola azienda sempre pronta ad andare incontro a chi le fa visita -. Nella nostra osteria si respirano i valori più importanti, che fanno la differenza per un locale e che spesso vengono sottovalutati. Non da noi!»Il desiderio dell'intero staff dell'«Il nostro Impegno è assoluto - continua Vallarelli -. Utilizziamo esclusivamente prodotti del nostro territorio a filiera corta, avendo un rapporto personale con i vari fornitori. Ad esempio nella nostra cucina non mancano mai l'olio extravergine di oliva premiato in diversi concorsi in tutto il mondo, come quello di, frutta e verdura a filiera corta, il pescato del giorno, ma davvero del giorno, e soprattutto l'ampia scelta dei nostri vini pregiati, diverse riserve di cantine di vera eccellenza dell'alta Murgia barese e confini vicini, come Giancarlo Ceci, Vini Chiaromonte, Vini Giampetruzzi, Villa Schinosa, D'Araprì e Cantine Pietro Tauro».In questa settimana festeggiamo il nostro secondo compleanno - spiega - e lo vogliamo fare rafforzando la fiducia e dando un senso di profonda sicurezza ai nostri clienti, con alcune iniziative a loro beneficio che potranno scoprire prenotando da noi. Un abbraccio dall'Oste Ciccio e un saluto dall'Osteria Scvnazz!».Tutti i contatti e le info su prenotazioni si possono trovare alla pagina Facebookperché questa sarà la settimana di una lunga e grande festa per il secondo compleanno di un locale divenuto un "must" nel nord barese.