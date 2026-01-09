Il nuovo vescovo della diocesi è don Domenico Basile

Biografia

1991-1993 Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Andria.

1993-2001 Educatore presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese.

Dal 1999 Membro del Consiglio Presbiterale diocesano.

2001-2007 Direttore del Servizio diocesano di Pastorale Giovanile.

2001-2016 Parroco della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Andria.

2011-2024 Assistente diocesano del Settore Adulti di Azione Cattolica.

Dal 2011 Assistente unitario diocesano di Azione Cattolica.

Dal 2016 Direttore della Biblioteca e dell'Archivio diocesani.

Dal 2016 Membro del Collegio dei Consultori.

2016-2022 Padre Spirituale presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese.

Dal 2019 Direttore dell'Ufficio diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di culto.

Dal 2021 Vicario Generale della Diocesi di Andria.

Dal 2024 Assistente unitario regionale di Azione Cattolica.

È l'andriese Domenico Basile il nuovo vescovo della diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo -Terlizzi, chiamato a raccogliere l'eredità pastorale di monsignor Domenico Cornacchia, giunto al compimento dei 75 anni e quindi al termine del suo ministero episcopale.L'annuncio ufficiale è stato dato oggi, 9 gennaio 2026, nel corso di una cerimonia svoltasi nella parrocchia della Madonna della Pace, alla presenza del clero dei rappresentanti dell'amministrazione commissariale molfettese ed i sindaci di Giovinazzo, Michele Sollecito, di Terlizzi, Michelangelo de Chirico e Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco.Grande l'emozione di mons. Domenico Cornacchia, che ha dichiarato: «È una grande gioia aver annunciato oggi al popolo di Dio l'arrivo del nuovo pastore. La nostra diocesi è stata servita da don Tonino Bello, che ha speso la sua vita al servizio dei poveri e dei viandanti».Ha poi aggiunto: «Sicuramente don Mimmo troverà una diocesi vivace, ricca di iniziative e di tante braccia pronte a lavorare insieme a lui».Il Rev. Mons. Domenico Basile è nato ad Andria il 3 giugno 1966. Compie gli studi filosofico-teologici in preparazione al sacerdozio presso il Seminario Diocesano di Andria e successivamente presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI". Il 14 settembre 1991 è ordinato presbitero per la Diocesi di Andria. Ha ottenuto la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Università Lateranense.Mons. Basile ha ricoperto i seguenti incarichi: