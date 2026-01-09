L'annuncio di mons. Domenico Cornacchia alla Madonna della Pace
L'annuncio di mons. Domenico Cornacchia alla Madonna della Pace
Religioni

Il nuovo vescovo della diocesi è don Domenico Basile

È stato annunciato oggi alla Madonna della Pace di Molfetta da mons. Domenico Cornacchia

Giovinazzo - venerdì 9 gennaio 2026 10.36
È l'andriese Domenico Basile il nuovo vescovo della diocesi di Molfetta - Ruvo - Giovinazzo -Terlizzi, chiamato a raccogliere l'eredità pastorale di monsignor Domenico Cornacchia, giunto al compimento dei 75 anni e quindi al termine del suo ministero episcopale.

L'annuncio ufficiale è stato dato oggi, 9 gennaio 2026, nel corso di una cerimonia svoltasi nella parrocchia della Madonna della Pace, alla presenza del clero dei rappresentanti dell'amministrazione commissariale molfettese ed i sindaci di Giovinazzo, Michele Sollecito, di Terlizzi, Michelangelo de Chirico e Ruvo di Puglia, Pasquale Chieco.

Grande l'emozione di mons. Domenico Cornacchia, che ha dichiarato: «È una grande gioia aver annunciato oggi al popolo di Dio l'arrivo del nuovo pastore. La nostra diocesi è stata servita da don Tonino Bello, che ha speso la sua vita al servizio dei poveri e dei viandanti».


Ha poi aggiunto: «Sicuramente don Mimmo troverà una diocesi vivace, ricca di iniziative e di tante braccia pronte a lavorare insieme a lui».

Biografia

Il Rev. Mons. Domenico Basile è nato ad Andria il 3 giugno 1966. Compie gli studi filosofico-teologici in preparazione al sacerdozio presso il Seminario Diocesano di Andria e successivamente presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI". Il 14 settembre 1991 è ordinato presbitero per la Diocesi di Andria. Ha ottenuto la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Università Lateranense.

Mons. Basile ha ricoperto i seguenti incarichi:
  • 1991-1993 Vicario Parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Andria.
  • 1993-2001 Educatore presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese.
  • Dal 1999 Membro del Consiglio Presbiterale diocesano.
  • 2001-2007 Direttore del Servizio diocesano di Pastorale Giovanile.
  • 2001-2016 Parroco della Parrocchia Cuore Immacolato di Maria in Andria.
  • 2011-2024 Assistente diocesano del Settore Adulti di Azione Cattolica.
  • Dal 2011 Assistente unitario diocesano di Azione Cattolica.
  • Dal 2016 Direttore della Biblioteca e dell'Archivio diocesani.
  • Dal 2016 Membro del Collegio dei Consultori.
  • 2016-2022 Padre Spirituale presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese.
  • Dal 2019 Direttore dell'Ufficio diocesano per i Beni Culturali e l'Edilizia di culto.
  • Dal 2021 Vicario Generale della Diocesi di Andria.
  • Dal 2024 Assistente unitario regionale di Azione Cattolica.



  • Vescovo
