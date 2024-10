Laurea Honoris Causa in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo e la Pace a Mons. Cornacchia

Powered by

Domani, sabato 19 ottobre alle ore 11:00, presso l'Episcopio, Mons. Domenico Cornacchia accoglierà il professore Nicolò Mannino, interlocutore referente della Pontificia Accademia di Teologia e presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, per un incontro che celebra l'impegno comune verso la promozione della pace e il valore dell'evangelizzazione sui passi del Venerabile don Tonino Bello.A seguire, nell'aula magna del Seminario Vescovile di Molfetta S.E. Mons. Domenico Cornacchia riceverà il Diploma di Laurea Honoris Causa in Cooperazione Internazionale per lo Sviluppo e la Pace, rilasciato dalla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali di ISFOA, Libera e Privata Unitelematica di Diritto Elvetico.L'evento anticipa la conferenza che il nostro vescovo terrà sul tema "Beati gli operatori di pace" il prossimo 14 novembre presso la Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia a Palermo.Gli operatori della stampa sono invitati a partecipare.