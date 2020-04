Il MES? Lo votarono PD e PDL. La Lega contraria

L'ITER ED IL VOTO

Ha fatto rumore l'attacco diretto del Premierdi ieri sera contro Matteo Salvini, leader della Lega, e di Giorgia Meloni, segretaria di Fratelli d'Italia. I due, secondo il Presidente del Consiglio, si sarebbero resi protagonisti di una scriteriata strumentalizzazione dell'esito della riunione dell'Eurogruppo, facendo di fatto sciacallaggio politico.Tutto, nell'affondo del Presidente del Consiglio contro i suoi oppositori di destra, ruota attorno ad una votazione, che in Italia ha ratificato il Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, l'ormai famigerato MES.Per provare a fare un po' di chiarezza su questa vicenda, possiamo anticiparvi che in realtà nell'assurdo teatrino della politica italiana non ha ragione quasi nessuno, ma alcune verità sono scolpite nella seduta della Camera dei Deputati n.669 del 2012 ed in un altro precedente al Parlamento Europeo.Il punto di partenza è senza dubbio il 23 marzo del 2011, data in cui il Parlamento Europeo diede il suo primo nulla osta al documento. Votazione in cui l'allora europarlamentare leghista,nonostante il suo partito avesse comunque dato indicazioni contrarie al provvedimento.All'epoca in Italia c'era l'Esecutivo guidato da Silvio Berlusconi con il suo Popolo delle Libertà (una sorta di Forza Italia allargata ad AN) che aveva la maggioranza relativa. Caduto quel Governo (in tanti ricorderanno la storia dello spread, altra parola sconosciuta agli italiani sino ad allora), l'iter di "Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità (Mes)" divenne piuttosto articolato e fu quindi presentato al Senato della Repubblica solo il 3 aprile 2012, sostanzialmente a due mesi dalla firma del Trattato.Da Palazzo Madama il voto favorevole giunse ad oltre tre mesi di distanza, vale a dire il 12 luglio 2012, con Partito Democratico e PDL allineati e compatti nel sostenere la ratifica del Trattato, mentre la Camera dei Deputati si espresse in via definitiva la settimana successiva: era il 19 luglio 2012 e Presidente del Consiglio dei Ministri era, fedelissimo dell'idea europeista e ben visto dai vertici dell'Unione.In quella votazione, si espressero a favore della ratifica del MESI dati sono tutti rintracciabili su Openpolis e soprattutto sono stati oggetto di verifica di diversi portali specializzati nel fact checking e della ricerca di verità più o meno taciute dalla politica. A ciascun lettore la possibilità di farsi un'idea.